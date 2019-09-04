В Азербайджане завершается строительство первой современной установки по очистке сточных вод, разработанной на основе новых технологий.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу", в рамках проекта "Пиршагинская установка по очистке сточных вод", финансируемого правительством Азербайджана совместно с Корейским банком экспорта-импорта, линия выхода в море, являющаяся самой сложной частью установки, доставлена на строительную площадку в Говсане с помощью специальных судов и установлена. Сложный технологический процесс продолжался четыре дня, передает Day.Az.

Строительство линии выхода в море установки, построенной в поселке Пиршаги Сабунчинского района и мощностью очистки 40 тысяч кубометров в сутки, является одной из самых важных частей проекта. Для слива очищенной воды в более глубокие воды моря с целью сохранения экологической стабильности Каспия построена линия из стальных труб диаметром 1600 миллиметров и протяженностью 1700 метров. Установка линии осуществлена на строительной площадке треста "Нефтгазтикинти" SOCAR, специализирующегося по укладке подводных труб и защите от коррозии конструкций из металла, находящейся вблизи поселка Говсан.

Отметим, что 90 процентов работ на Пиршагинской установке по очистке сточных вод, строительство которой началось в 2017 году, уже завершены. Сточные воды будут очищаться в три этапа.

Комплекс позволит предотвратить слив в Каспийское море сточных вод, образующихся на обширной территории на северо-востоке Абшеронского полуострова. Здесь будут подвергаться очистке сточные воды из поселков Кюрдаханы, Пиршаги, Маштага, Бильгя, Нардаран, Махаммеди, Дигах, Мехтиабад, Горадил, Фатмаи и Новханы. Проект имеет особое значение с точки зрения обеспечения экологической безопасности Каспийского моря.

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