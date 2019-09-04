https://news.day.az/society/1153189.html Страшная авария с участием автобуса в Баку, есть пострадавшие
Страшная авария с участием автобуса в Баку, есть пострадавшие
В Хатаинском районе Баку рядом с кафе "Наргиля" произошло столкновение автобуса с легковым автомобилем.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, со ссылкой на министерство здравоохранения, прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи забрала двух пострадавших женщин.
"Пострадавшие в тяжелом состоянии были доставлены в Городскую клиническую больницу №3. Из-за полученных травм пришлось ампутировать ногу одной из женщин", - сказали в министерстве.
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