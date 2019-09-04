https://news.day.az/society/1153202.html В Баку ограничат движение на крупном проспекте
В Баку ограничат движение на крупном проспекте
Сегодня с 00:00 до 05:00 завтрашнего утра от пересечения проспекта Азадлыг с улицей Масуда Давудоглу до пересечения с улицей Джафара Хандана будут проводиться ремонтные работы. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Поэтому на данном участке в указанное время движение автотранспорта будет на короткое время ограничено.
Просьбы к водителям заранее выбирать альтернативные дороги.
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