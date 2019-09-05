Сегодня с 10:00 будет приостановлено газоснабжение у группы абонентов в поселке Сабунчу Сабунчинского района Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Кроме того, кратковременные перерывы в подаче газа будут в поселках Шаган, Шувелан и Гала Хазарского района.

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