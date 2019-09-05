В рамках подготовки к 2019-2020 учебному году в шести школах, находящихся в подчинении Управления образования по г. Баку, продолжаются работы по капитальному ремонту, а также заново отстраиваются здания семи школ. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление.

Согласно информации, на территории одной из школ достраивается новый корпус, в 58 школах министерством образования продолжаются текущие ремонтные работы.

В пос. Кюрдаханы в Сабунчинском районе Баку Фондом Гейдара Алиева предусмотрено строительство нового школьного здания на 960 ученических мест.

В средних школах №№ 39, 113, 129 идет капитальный ремонт, в школах №№ 97, 101, 155 и 300 снесены старые корпуса и продолжается строительство новых, а здания школ №№ 154, 205 и 208 снесены полностью и вместо них строятся новые.

Кроме того, завершено строительство новой средней школы № 161.

Также планируются снос старых и строительство новых корпусов для школы № 90 и капитальный ремонт нового корпуса, строительство дополнительного корпуса для средней школы № 251.

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