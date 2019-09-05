Кандидатура гражданина Азербайджана утверждена в рамках образовательной программы "Великая Китайская стена", объявленной ЮНЕСКО и Китаем на 2019-2020 учебный год. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования.

Победивший кандидат будет обучаться по специальности "китайский язык" на уровне магистратуры китайского вуза "Shaanxi Normal University".

Отметим, что срок образовательной программы - один год. Расходы, включающие оплату за учебу, проживание в общежитии и месячную стипендию, будет оплачивать Китай, дорожные расходы - ЮНЕСКО.

Напомним, что об образовательной программе было объявлено 15 февраля текущего года.

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