Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось очередное заседание по уголовному делу экс-председателя правления Международного банка Джахангира Гаджиева, его родственника Исмаила Идаятзаде, экс-депутата Дуньямина Халилова и других лиц, обвиняемых в присвоении денежных средств, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

На процессе под председательством судьи Фаига Ганиева обвиняемым был зачитан приговор.

Приговором суда экс-глава Межбанка Джахангир Гаджиев осужден на 16,5 лет, включая прежний срок наказания, Дуньямин Халилов - к 14,5 годам, включая прежний срок наказания, Исмаил Идаятзаде - к 5,5 годам, включая прежний срок наказания.

Согласно приговору, Сархан Расулов, Натиг Иманов, Самир Гаджиев, Тебриз Абдулгамидов, Махир Гафаров, Садых Муртузаев, Тарлан Магеррамов, Фахраддин Гейбатов, Рамин Ахмедов, Фариз Мурадов, Салахаддин Гадиров, Эрхан Джавад, Ариф Рамазанов, Наваи Ширинов, Светлана Асадуллаева, Ариф Мадатов, Адиль Микаилов и Рамис Керимов получили условное наказание.

Напомним, что в своем выступлении прокурор требовал 17 лет лишения свободы для Джахангира Гаджиева, включая прежний срок наказания, а экс-депутату Дуньямину Халилову - 15 лет 9 месяцев лишения свободы, включая прежний срок наказания.

Прокурор потребовал для Исмаила Идаятзаде шесть лет лишения свободы, а в отношении других обвиняемых, на чьи имена были открыты банковские счета, с которых впоследствии были сняты миллионы манатов - Джамала Гасанова, Сархана Расулова, Натига Иманова, Самира Гаджиева, Тебриза Абдулгамидова, Махира Гафарова, Садыха Муртузаева, Тарлана Магеррамова, Фахраддина Гейбатова, Рамина Ахмедова, Фариза Мурадова, Салахаддина Гадирова, Эрхана Джавада, Арифа Рамазанова, Наваи Ширинова, Светланы Асадуллаевой, Арифа Мадатова, Адиля Микаилова и Рамиса Керимова - условного наказания.

Отметим, что по официальной информации, в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что в 2001-2015 годах по указанию Джахангира Гаджиева, являвшегося председателем правления Международного банка, с отдельными юридическими лицами в различных странах были заключены договоры о купле-продаже простых векселей на сумму 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро (по тогдашнему курсу 3,8 миллиарда манатов), и проводились незаконные вексельные операции. Также в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что знакомый Гаджиева - Дуньямин Халилов, еще 20 человек, а также другие лица путем незаконных финансовых операций и выдачи незаконных кредитов нанесли ущерб Межбанку, присвоив 4,7 миллиарда манатов.

Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Гаджиев ранее был приговорен к 15 годам, Дуньямин Халилов - к 13 годам, а Исмаил Идаятзаде - к семи годам лишения свободы.

Решением Бакинского апелляционного суда срок наказания Халилова был снижен с 13 до 12 лет 9 месяцев. Верховный суд сократил срок наказания Идаятзаде до пяти лет.