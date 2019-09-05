Тяжелая техника разрушила мавзолей эпохи Ширваншахов в поселке Зиря.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в четверг Trend пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Фариз Гусейнов. По его словам, соответствующие государственные структуры уже уведомлены об этом.

"На основании поступившей информации о разрушении памятника "стоянка на зимовье", называемого в исторических источниках "Келезаг" в административно-территориальном округе поселка Зиря Хазарского района, на территории представительства Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры, наши сотрудники произвели осмотр местности. Было установлено, что кладбище и мавзолей эпохи Ширваншахов на территории стоянки, разрушены тяжелой техникой. Исполнительная власть Хазарского района уведомлена о случившемся. После сбора необходимой информации мы обратимся в правоохранительные органы", - сказал Гусейнов.

Он добавил, что памятник, согласно решению Кабинета Министров от второго августа 2001 года, находится в списке охраняемых государством исторических и культурных памятников местного значения.

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