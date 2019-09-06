Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром в отдельных местах полуострова возможны дожди. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-21, днем - 25-27, в Баку ночью - 18-20, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85, днем - 50-60 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный северный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах ливни, прогнозируется град. Утром местами туман. Восточный ветер временами в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью - 14-19, днем - 23-28, в горах ночью - 7-12, днем - 13-18 градусов тепла.

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