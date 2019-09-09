За короткий срок Азербайджан стал привлекательным для туристов благодаря различным мероприятиям, проводимым в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету AzerNews, многие из этих мероприятий стали прекрасной возможностью для многих туристов впервые посетить Страну огней и увидеть самые живописные места страны.

Гусар, или как его еще называют - "Северные врата", за его географическое местоположение, - одно из тех сокровищниц Азербайджана, которое, без сомнения, стоит посетить.

Этот регион расположен недалеко от столицы - всего в 174 км. Путь из Бакинского международного автовокзала на машине занимает два с половиной часа.

Регион известен своим туристическим центром - Национальным парком Шахдаг.

Горнолыжный курорт, который открывается осенью, в то время, когда вся страна наслаждается теплой погодой, всегда усыпан снегом.

Деревня Лаза, без сомнений, наиболее популярное место в Гусаре как среди искателей приключений, так и тех, кому необходим изолированный и непрерывный отдых. Деревня находится в получасе езды от центра региона и покоряет посетителей своими захватывающими пейзажами.

Лаза очаровывает всех своими водопадами, создающими белоснежные пену и фейерверки из плеска воды.

Окруженная горными вершинами со всех сторон, эта деревня может похвастаться многочисленными водопадами с более чем 60 метров, в том числе парой водопадов-близнецов, которые находятся бок о бок.

Деревня населена этническими лезгинами, отличительной чертой которых является гостеприимство. Жители деревни являются предками Лихи, чья история связана с Кавказской Албанией - одним из старейших государств на территории Азербайджана. Местные жители живут нормальной жизнью горных поселений: ведут домашнее хозяйство, держат птиц, а также большой и малый скот.

Но не только водопады привлекают путешественников сюда. Гусар также является отличным перевалочным пунктом для сложных пеших походов и дневных поездок.

Туристам предлагается посетить исторический поселок Аных, чтобы познакомиться с историческими памятниками региона, а также примерами народного искусства.

Зимой же, когда все горы и водопады покрыты льдом, Азербайджанская федерация воздушных и экстремальных видов спорта проводит чемпионаты альпинистов.

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