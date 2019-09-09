Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых местах возможны кратковременные дожди, будет дуть северо-восточный ветер. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20, днем - 24-27, в Баку ночью - 17-19, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах возможны ливни. Утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью - 14-19, днем - 21-26, в горах - ночью 7-11, днем - 12-17 градусов тепла.

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