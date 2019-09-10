Проживающий в российском Санкт-Петербурге наш соотечественник Эльшан Гамзаев избран депутатом на второй срок по внутригородскому округу "Ивановский", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе выборов депутатов в 19 субъектах Российской Федерации, состоявшихся восьмого сентября текущего года в единый день голосования, состоялись выборы в крупнейшем районе Санкт-Петербурга - Невском районе, с населением более 650 тысяч человек. За кандидата в депутаты от "Ивановского" округа данного района (с населением в 60 тысяч человек) Гамзаева отдали голоса примерно 39,8% избирателей.

Отметим, что Гамзаев родился первого сентября 1972 года в азербайджанском городе Астара и после окончания средней школы с 1989 по 1996 годы обучался в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени М.А. Бонч-Бруевича, получив диплом инженера многоканальной электросвязи, а впоследствии заочно изучал юриспруденцию в Санкт-Петербургском университете МВД России. В последующие годы Гамзаев возглавлял управление в СпецССМУ №2, а в 1999 году был назначен генеральным директором Группы Компаний "САВАЛАН", специализирующейся в сфере строительства и управления коммерческой недвижимостью. С 2017 года он также занимал должность председателя совета директоров компании "ЭлектроЭйр".

Достигнув весомых успехов в сфере бизнеса, в последние годы Эльшан Гамзаев активизировал свою деятельность и на политическом поприще и в 2014 году был избран депутатом от внутригородского округа "Ивановский". По итогам недавней победы в выборах Гамзаев продолжит деятельность в указанном округе в качестве депутата на второй срок.

Примечательно, что в ходе выборов, состоявшихся восьмого сентября текущего года, губернатором Санкт-Петербурга был избран уроженец города Баку Александр Беглов.

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