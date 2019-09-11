Азербайджан является страной, где процесс урбанизации в значительной мере определил особенности культурного развития, в частности в средневековье. В пору средневековья процесс урбанизации в Азербайджане ускоряется и расширяется, рост городов происходит как количественно, так и качественно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, важным атрибутом городских населенных пунктов средневекового Азербайджана были крепостные стены. Местные зодчие возводили фортификационные сооружения, надежно противостоящие массированным атакам, метательным орудиям и стенобитным машинам - как при стремительном штурме, так и длительной осаде. Оборона городов поднялась до уровня одного из решающих градостроительных факторов.

Все города имели развитую фортификацию, причем особое значение придавалось защите цитадели и шахристана, а нередко и рабад был защищен оборонительными стенами. Отметим, что, как и на всем мусульманском Востоке, города Азербайджана имели трехчленную схему - цитадель (ичгала, нарынгала), собственно город (шахристан) и форштадт (рабад). Формирование каждого из этих элементов было обусловлено военно-административными, ремесленно-торговыми, культурно-идеологическими и другими функциями.

В процессе археологических изысканий был получен значительный фактический материал, позволяющий выявить общие и особенные черты фортификационных сооружений средневековых городов Азербайджана.

Городские укрепления равнинных регионов обычно были четырехугольные в плане. Такова планировка городов Гянджи, Шамкира, Бейлагана, Ардабиля, которые в условиях равнинного рельефа расширялись во все стороны.

Средневековые стены Бейлагана. Автор графической реконструкции С.Груздев

В этой связи примечательна оборонительная система старой Гянджи. Защищавшие город три пояса крепостных стен свидетельствуют о высоком уровне его развития в X-XII вв. Левобережная часть города была окружена стеной в форме неправильного четырехугольника. Правобережная же часть Гянджи оборонялась двумя, почти параллельными крепостными стенами.

Расстояние между ними колеблется от 100 до 200 м. Внутренняя, старее, имела в плане четырехугольную форму с ориентацией углов по странам света. Вторая крепостная стена правобережной части также имела форму четырехугольника. Следы еще одной крепостной стены были зафиксированы в 150 м от восточной стены второй крепости. Обе части города соединялись между собой тремя большими арочными мостами.

Сравнительно хорошо изучены фортификационные сооружения, особенно крепостные стены цитадели города Шамкир. Здесь визуально прослеживаются контуры стен шахристана и городских ворот. Городская крепость Шамкира в плане имела форму неправильного четырехугольника. По развалинам можно определить также места башен. Археологическими раскопками на городище Шамкир были выявлены линии оборонительной системы, функционировавшие в различные периоды.

Выяснилось, что в VIII-X вв. город был обнесен крепостной стеной из булыжника и сырцового кирпича. Нижние ряды кладки были выложены из булыжников на гажевом растворе, а вверху из сырцовых кирпичей. В XI веке были возведены параллельные оборонительные стены. Обе стены выстроены комбинированной кладкой, которая характерна для арранской архитектурной школы. Внешняя стена располагалась вдоль старой стены.

Ворота на южной стороне защищались двумя фланкирующими башнями. Южная башня оказалась более разрушенной. Обе башни были очень умело облицованы местным белым камнем. Городская цитадель располагалась на восточной части городища, на левом берегу реки Шамкирчай. Восточная стена цитадели была укреплена угловыми башнями, а также прямоугольными контрфорсами и центральной башней.

Раскопки показали, что фундамент крепостной стены цитадели различался в зависимости от рельефа и характера грунта. Так, если у северовосточной башни фундамент и цоколь были мощными и монолитными, двухступенчатыми, то в центральной башне благодаря очень твердому грунту нужды в этом не было. После нивелировки раствором, напоминающим бетон, толщиной 8-10 см начинались ряды кладки стены. К северо-восточной башне цитадели примыкали внешняя стена и башня шахристана, которые параллельны стене и башне цитадели.

Крепостные стены цитадели Дербенда

Оборонительные стены города Бейлагана также имели четырехугольную форму с ориентацией углов по сторонам света. Площадь шахристана, обнесенного стенами, составляла около 40 га. Первоначально крепостные стены Бейлагана были построены из больших сырцовых кирпичей, и ширина ее достигала 6 м. Эта стена была разрушена в конце VIII в. Во второй половине IX века крепостная стена была восстановлена, при этом наряду с сырцовыми кирпичами применялись также слои глинобитной кладки толщиной до метра. В XI-XII вв. сырцово-глинобитная крепостная стена Бейлагана была укреплена двойной облицовкой из аккуратно выложенных обожженных кирпичей, в результате чего общая толщина городской стены достигла 8 м.

В предгорных и горных местностях роль рельефа в планировке городских стен резко возрастает. В этом плане заслуживает внимания топография городов Дербенда, Баку, Шамахы, Габалы, Кирана. Архитекторы, возводившие стены Дербенда, блестяще использовали своеобразный рельеф местности. Крепостные стены упирались западным концом в горы, а восточным - в море, наглухо перекрывая узкую прибрежную полосу.

Северная стена, которая чаще подвергалась нападениям, возведена более основательно. Крепостные стены Дербенда сооружались из каменных плит, выложенных в два ряда и образующих наружную и внутреннюю грани стены, а пространство между ними было заполнено забутовкой. Наружные облицовочные плиты были тщательно подогнаны друг к другу.

Город Габала, обрамленный горными реками, имел в плане треугольную форму. Искусственный ров делил территорию городища на две части: Сельбир и Гала. Общая протяженность крепостной стены Гала достигала 1600 м, Сельбир - 1400 м.

Топография города Кирана (Ордубадский район Нахчыванской АР) также отражает максимальное использование естественных преград при возведении фортификационных сооружений. Цитадель города находилась на вершине горы, а немного ниже на холмах располагались кварталы города, то есть шахристан. На склонах холмов, за пределами городской стены находился рабат.

Все три части города были окружены мощными оборонительными стенами. Цитадель, расположенная на естественно укрепленной местности, была обнесена мощной оборонительной стеной с башнями и была непреступна.

Особенностью городской фортификации рассматриваемого периода является укрупнение крепостных стен, а также возведение круглых и полукруглых башен вместо прежних четырехугольных и квадратных, что было связано с появлением новых видов осадной техники. Башни возводились с определенными интервалами. Так, например, в Бейлагане и Гяндже башни распололагались через каждые 40-50 м, а в Шамкире они были поставлены сравнительно тесно. Как правило, на более опасных участках они располагались чаще.

Восточная стена цитадели Шамкира

Так, например, в Дербенде из 73 башен 46 были построены на северной стене, которая часто подвергалась нападениям. Для укрепления крепостных стен применялись также прямоугольные и четырехугольные контрфорсы, о чем свидетельствуют археологические раскопки в Шамахе и Шамкире. Для большей прочности и мощности крепости в Шамахе к стенам были пристроены на расстоянии около 3,5 м друг от друга четырехугольные контрфорсы. Стены цитадели Шамкира были укреплены прямоугольными контрфорсами длиной до 15 м и шириной более 2 м.

Чрезвычайно важное значение придавалось городским воротам, представляющим собой наиболее уязвимый элемент в оборонительной системе города. Надежность ворот достигалась возведением по бокам их парных башен с фланкирующими бойницами в несколько ярусов, надвратной галереей для ведения стрельбы и слива горючих смесей.

Городские ворота выполняли не только военнооборонительную функцию, но и отличались богатым художественным оформлением, которое оживляло строгую монолитность фортификационных сооружений с их грозным однотонным фасадом.

В этой связи заслуживают внимание ворота южной стены Дербенда - Орта капы. Наружное пространство ворот между башнями было оформлено декоративной стенкой с одной большой и двумя маленькими стрельчатыми арками, опирающимися на цилиндрические колонны. По сторонам ворот Гырхларгапы были расположены скульптурные изображения львов . С высоким художественным вкусом была отделана кирпичная рубашка воротных башен Бейлагана. Ряды краснообожженных кирпичей, линия розовато-белого известкового раствора и игра светотени, которую создавали специально сделанные между кирпичами желобки овальной формы, придавали городским воротам и башням нарядный вид.

Что касается стен цитадели и шахристана Шамкира, то здесь кладка представляла собой чередование рядов обожженного кирпича, булыжника и тесанного местного белого камня. Следует отметить, что город Шамкир был одним из центров архитектурной школы Аррана.

Характерной архитектурно-стилической особенностью этой школы является полихромная комбинированная кладка стен. Кладка стен цитадели очень близка к гянджинской, но вместе с тем имеет свои локальные черты.

В комплекс городских оборонительных сооружений входили также рвы, окружавшие крепостные стены снаружи. Так, стены Гянджи были опоясаны рвом трехметровой глубины при ширине в восемь метров. Крепостные стены Бейлагана были опоясаны рвом шириной 10-30 м и глубиной 1-2 м . Глубокие и широкие рвы, опоясывающие крепостные стены, усиливали оборонительную мощь городов.

Фортификационные сооружения городов Азербайджана имели много общих черт с оборонительными сооружениями мусульманского Востока, но не лишены и специфических особенностей. Отметим, что Азербайджан дал миру значительную плеяду военных зодчих, среди них Абдал-Маджид ибн Масуд, Махмуд ибн Сад, Шейхзаде Хабибулла ибн Шейх Махмуд Ганджи.

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