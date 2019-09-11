Сегодня последний день регистрации на вакантные плановые места колледжей Азербайджана на базе полного среднего образования (11 лет). Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Поступившие абитуриенты с 6 по 11 сентября должны пройти регистрацию в колледжах, в которые поступили, представив необходимые документы.

Непрохождение регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от зачисления по соответствующей специальности, и приказ о приеме абитуриента не будет отправлен в учебное заведение.

Отметим, что для участия в конкурсе по замещению плановых вакантных мест специальности выбрали 3643 абитуриента.

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