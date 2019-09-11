12 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, но утром в некоторых местах возможны дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 24-26 градусов тепла, передает Day.Az.

В районах Азербайджана возможны дожди, грозы, утром в некоторых местах туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-20, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 12-17 градусов тепла.

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