Азербайджан попал в топ-3 для осенних эногастрономических путешествий в СНГ
Туристический портал ТурСтат представил топ самых интересных эногастрономических и винных праздников и фестивалей стран Содружества Независимых Государств (СНГ) этой осенью, сообщает Day.Az
Гастропутешествия в Азербайджан, Грузию, Молдову и Узбекистан возглавляют рейтинг лучших осенних эногастрономических туров в СНГ и ближнего зарубежья.
По данным ТурСтат, в топ-5 эногастрособытий стран СНГ и ближнего зарубежья, популярных у туристов, входят фестиваль "Телавино" в Кахетии (Грузия), Праздник граната в Азербайджане, Национальный день вина в Молдове и фестиваль "Искусство виноделия" в Узбекистане.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности событий.
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