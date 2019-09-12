13 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, но в первой половине дня местами на полуострове возможны дожди. Будет дуть умеренный северный ветер.

Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-21, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 24-26 градусов тепла, передает Day.Az.

Атмосферное давление будет выше нормы - 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, но вечером в некоторых горных районах возможны грозы, дожди. Утром местами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер, местами он усилится.

Температура воздуха составит ночью 15-19, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 5-9, днем 10-15 градусов тепла.

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