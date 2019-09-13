Ковроткачество является одним из наиболее древних и широко распространенных видов азербайджанского народно-прикладного искусства. Этот илюбленный азербайджанским народом вид искусства веками бережно передавался из поколения в поколение.

Мистера создавали уникальные ковры, художественное совершенство которых и поныне радует и удивляет, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

В исторических источниках сохранились многочисленные сведения о высокоразвитом производстве ковров в Азербайджане и о вывозе их в разные страны. И не случайно, что уже с 15 в. азербайджанские ковры изображались на полотнах европейских художников.

Всемирно признанное искусство азербайджанского ковра дало возможность выделить их в 7 школ: Баку, Гянджа, Карабах, Ширван, Губа, Газах и Тебриз.

Фотографии и оформление комплекта - Г.Гусейнзаде.

В данной подборке - шедевры мастеров Карабахской школы:

Ворсовый ковер "Ханлыг". Шуша 19 в. Карабахская школа.Ворсовый ковер "Сагдыда Гюллер". Карабахская школа.Ворсовый ковер "Овчулуг". Карабахская школа.Ворсовый ковер "Рустам и Сохраб". Карабахская школа

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