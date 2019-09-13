https://news.day.az/society/1155694.html В этих частях Азербайджана будут перебои с газом
В этих частях Азербайджана будут перебои с газом
Сегодня с 09:00 приостановлено газоснабжение ряда населенных пунктов Уджарского и Зардабского районов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".
Подача газа приостановлена в связи с работами по подключению к сети новой газовой линии.
В связи с установкой регулятора давления подземной газовой линии будут ограничения в подаче газа в части Джалилабадского района. Перерывы в подаче газа будут также в части Лянкяранского района в связи с устранением выявленных утечек газа.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре