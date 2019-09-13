В Билясуварском районе (ул. М. Ибрагимова) легковой автомобиль повредил газовую линию диаметром 57 мм. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

На место прибыли сотрудники полиции.

Повреждение газовой линии оставило без газа 25 абонентов - это хлебопекарня, кондитерские цеха и др.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!