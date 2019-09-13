https://news.day.az/society/1155697.html В Азербайджане автомобиль врезался в газовую линию
В Азербайджане автомобиль врезался в газовую линию
В Билясуварском районе (ул. М. Ибрагимова) легковой автомобиль повредил газовую линию диаметром 57 мм. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".
На место прибыли сотрудники полиции.
Повреждение газовой линии оставило без газа 25 абонентов - это хлебопекарня, кондитерские цеха и др.
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