Кашель является одним из симптомов респираторных заболеваний. Иногда даже после полного выздоровления может наблюдаться затяжной кашель. Это вызывает беспокойство у многих людей.

Причины возникновения кашля. Основными причинами кашля являются респираторные заболевания - синусит, бронхит, пневмония, заболевания ЖКТ - гастроэзофагеальный рефлюкс, наследственные и врождённые лёгочные болезни и аномалии, туберкулёз, аллергические болезни, астма и другие заболевания. Кашель также может возникать в результате попадания пыли, газа, табачного дыма, жидкости и т.д. в дыхательные пути, а иногда и в случае ощущения чувства тревоги и эмоционального перенапряжения.

Кашель в зависимости от наличия мокроты разделяют на продуктивный (влажный) и непродуктивный (сухой). В зависимости от длительности выделяют острый кашель, продолжительность которого не более 3 недель, и хронический кашель продолжительностью более 3 недель.

Как победить кашель?

Если кашель продолжается в течение длительного времени, важно проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить его причину. На основании результатов лабораторных анализов и тщательного медицинского обследования врач выявит причину кашля и назначит подходящее лечение.

Но это не значит, что кашель нельзя лечить в домашних условиях.

•Во-первых, вам необходимо проветривать помещение, в котором вы проводите большую часть времени, и увлажнить воздух.

•Во-вторых, нужно пить много теплой жидкости.

•В-третьих, отказаться от курения (хотя бы временно).

В комплексе лечебных мер особое место занимают противокашлевые средства растительного происхождения. Природные средства влияют на все виды кашля: способствуют выведению мокроты, очищению бронхов, уменьшению отёчности и устранению воспаления. Уменьшают раздражение слизистой оболочки бронхов и кашлевых рецепторов, снижая тем самым кашлевой рефлекс и избавляя от этого мучительного симптома.

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