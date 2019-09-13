6 сентября в Баку открылось первое дошкольное учебное заведение на основе улучшенного куррикулума Финляндии. 

На открытии бакинского филиала "Kipinä", который функционирует на базе Центра Международного Образования и Инноваций XXI Век, присутствовали представители бренда "Kipinä" и родители дошкольников. 

Во время мероприятия участники были проинформированы о стремительно растущих по всему миру дошкольных учебных заведениях "Kipinä". Гостям мероприятия детально изложили философию образования этой уникальной программы, научный директор Джанин Лаубнер подробно ответила на все интересующие родителей вопросы. В день открытия гости прошлись по зданию, ознакомились с инфраструктурой дошкольного учебного заведения, а также встретились с воспитателями. 

В ходе мероприятия было отмечено, что инфраструктура дошкольного учебного заведения полностью была реконструирована с использованием экологически чистых строительных материалов. Кроме того, все воспитатели дошкольного учебного заведения приняли участие в четырехмесячной онлайн-программе обучения, организованной университетом HAMK Финляндия. Воспитатели "Kipinä" также прошли тренинг с научным директором Джанин Лаубнер и получили сертификаты университета HAMK Финляндия. 

"Kipinä" - это международная сеть дошкольных учебных заведений в 16 странах мира со штаб-квартирой в Великобритании.  

Программа Kipinä была разработана с целью объединения обучения в игровой форме со структурированными результатами, которые дают детям хороший старт для будущей школьной жизни. Куррикулум включает в себя шесть основных областей развития + инновации, которые сосредоточены на эмоциональном, социальном когнитивном и физическом развитии каждого ребенка. 

В дошкольном учебном заведении "Kipinä" преподавание ведется на трех языках. 

Более подробную информацию о программе "Kipinä" можно найти на сайте www.kipinakids.com/ru/

 

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