В связи с началом нового учебного года осуществляющим в Баку регулярные пассажироперевозки компаниям даны особые указания. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Компаниям поручено, чтобы интервал движения между пассажирскими автобусами был максимально сокращен, в случае необходимости, в часы пик, увеличено число автотранспортных средств. Утром и вечером в часы пик на ряде улиц и проспектов светофоры будут работать по принципу "зеленой волны". ["Зелёная волна" рассчитывается на определённую среднюю скорость; между рядом светофоров устанавливается связь, обеспечивающая включение зелёных сигналов к моментам подхода компактных групп транспортных средств. На всех перекрестках магистрали, скоординированных по принципу "зелёной волны", задаётся один и тот же цикл в пределах 45-80 секунд. Зелёный свет на разных перекрёстках включается не одновременно, а с заранее определённым сдвигом].

Для эффективности предусматриваемых мер Агентство просит участников движения беспрекословно соблюдать правила дорожного движения, особенно правила стоянки, остановки и парковки.

Просьба к родителям, перевозящим детей в школу на личных автомобилях, не парковать машины в запрещенных местах вокруг учебных заведений. Оптимально, если граждане, по возможности, отдадут предпочтение использованию общественного транспорта.

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