https://news.day.az/society/1155790.html Страшная авария с участием грузовика в Баку, есть погибший и раненые
Страшная авария с участием грузовика в Баку, есть погибший и раненые
Сегодня в поселке Пираллахи одноименного района Баку произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
ДТП произошло на въезде в поселок. В результате один из участников ДТП скончался от полученных травм.
Как сообщили в пятницу Trend в минздраве, отправившаяся на место бригада скорой помощи оказала помощь трем другим лицам. Состояние одного из них расценивается как тяжелое, врачи госпитализировали его в третью городскую больницу.
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