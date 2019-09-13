Сегодня в поселке Пираллахи одноименного района Баку произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

ДТП произошло на въезде в поселок. В результате один из участников ДТП скончался от полученных травм.

Как сообщили в пятницу Trend в минздраве, отправившаяся на место бригада скорой помощи оказала помощь трем другим лицам. Состояние одного из них расценивается как тяжелое, врачи госпитализировали его в третью городскую больницу.

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