Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Северо-восточный ветер днем сменится умеренным южным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 17-21, днем - 24-27 градусов тепла, в Баку ночью - 18-20, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых горных районах ожидается дождь, утром местами туман, восточный ветер днем местами будет временами усиливаться.

Ночью 13-18, днем 23-28, в горах ночью 5-10, днем 10-15 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим, благоприятный для метеочувствительных людей.

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