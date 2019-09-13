В этом году Кабинет Министров Азербайджана установил квоту для 6800 иностранных мигрантов, то есть, в течение года к трудовой деятельности в Азербайджане могут быть привлечены 6800 иностранцев.

Об этом сказал начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, для получения разрешения на трудовую деятельность уже приняты заявления на более чем половину квоты.

Гусейнов добавил, что пошлина за разрешение на трудовую деятельность рознится в зависимости от срока его действия.

Он напомнил, что размер государственной пошлины за получение полугодового разрешения на трудовую деятельность составляет 500 манатов, размер пошлины за получение годового разрешения - 1000 манатов. "Миграционная служба старается, чтобы действие квоты не создавало напряженность для субъекта предпринимательства. Даже в случае заполнения квоты, государство может пересмотреть этот вопрос", - сказал глава службы.

Глава Службы подчеркнул, что лица, имеющие разрешение на постоянное проживание, или находящиеся в браке с гражданином Азербайджана, освобождены от получения разрешения на работу.

"Но и они считаются иностранными трудовыми мигрантами. Главное для государства - национализация рынка труда. В частности, это давно уже реализуется в энергетическом и нефтяном секторе. Если раньше к работам в Азербайджане привлекались иностранные специалисты, то теперь у нас свои специалисты, которые могут заменять иностранных специалистов. Поэтому это, естественно, отражается на квоте", - подытожил он.

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