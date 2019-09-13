Кабмин Азербайджана утвердил Порядок контроля над учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья во время проектирования и строительства инфраструктурных объектов и жилых зданий, другой адаптацией эксплуатируемых инфраструктурных объектов и жилых зданий к потребностям этой категории лиц, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В соответствии с Порядком, независимо от степени тяжести, группы и формы инвалидности, будет осуществляться контроль над обеспечением доступности инфраструктуры и жилых зданий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, созданием условий для их полноценного участия в жизни общества наравне с другими лицами.

Контроль над совершенствованием, систематическим обновлением и приведением в соответствие с международными стандартами нормативных документов в сфере градостроительства и строительства, связанных с проектированием инфраструктурных объектов и жилых зданий с учетом доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, будет осуществлять Государственный комитет по градостроительству и архитектуре. В этих документах должно учитываться удобное и безопасное использование этими лицами жилых зданий, в том числе лестниц, лестничных клеток, входов и выходов, коридоров, открытых переходов, лифтов, входных дверей в квартиры.

Новый Порядок предусматривает осуществление контроля над вышеперечисленным и в эксплуатируемых жилых зданиях и инфраструктурных объектах. Контроль будут осуществлять местные органы исполнительной власти. Эти структуры минимум раз в полгода будут проводить мониторинг в жилых зданиях и инфраструктурных объектах. По результатам мониторинга будет составляться список объектов и зданий, не удовлетворяющих требованиям лиц с ограниченными возможностями здоровья, и в случае необходимости будут подготовлены предложения по проведению реконструкции в этих объектах и зданиях.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!