Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытки контрабандного ввоза в страну большого числа мобильных телефонов, не заявленных на пограничный контроль.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, согласно поступившей информации граждане Пакистана, следовавшие рейсом Доха-Баку, были взяты под контроль. При попытке пересечь таможенную зону через "Зеленый коридор", они были перенаправлены на "Красный коридор", передает Day.Az.

Далее, для проведения детального осмотра, подозреваемые были приглашены в комнату для проверок. В ходе досмотра, у граждан Пакистана было обнаружено 10 телефонов марки iPhone.

Стало известно, что один из этих граждан с целью провоза через таможенный контроль без декларирования телефонов iPhone раздал их пассажирам, следовавшим вместе с ним авиарейсом Доха-Баку.

В связи с фактом ведутся расследования.

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