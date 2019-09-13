В Азербайджан попытались ввезти крупную партию телефонов - ФОТО
Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытки контрабандного ввоза в страну большого числа мобильных телефонов, не заявленных на пограничный контроль.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, согласно поступившей информации граждане Пакистана, следовавшие рейсом Доха-Баку, были взяты под контроль. При попытке пересечь таможенную зону через "Зеленый коридор", они были перенаправлены на "Красный коридор", передает Day.Az.
Далее, для проведения детального осмотра, подозреваемые были приглашены в комнату для проверок. В ходе досмотра, у граждан Пакистана было обнаружено 10 телефонов марки iPhone.
Стало известно, что один из этих граждан с целью провоза через таможенный контроль без декларирования телефонов iPhone раздал их пассажирам, следовавшим вместе с ним авиарейсом Доха-Баку.
В связи с фактом ведутся расследования.
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