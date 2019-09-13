В Азербайджане сотрудники пост-патрульной службы перестанут штрафовать пешеходов, переходящих дорогу в неположенных местах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, полномочия инспекторов дорожно-патрульной службы, переданные временно сотрудникам пост-патрульной службы, были прекращены, и они возвращены на места постоянной службы для исполнения своих определённых законом обязанностей.

В то же время, министр дал поручения соответствующим органам министерства внутренних дел для более надежного обеспечения защиты жизни и безопасности людей от дорожно-транспортных происшествий и осуществления контроля в этой сфере посредством широкого использования современных технических средств.

Новость обновляется

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!