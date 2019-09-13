Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) МВД обратилось к владельцам и водителям грузовых автомобилей.

Как сообщил ONA Начальник отдела дорожно-патрульной службы Управления Кямран Алиев, в целях устранения плотности транспорта на территории столицы, обеспечения комфортного и бесперебойного движения участников движения решением Комиссии Кабинета министров по безопасности дорожного движения от 30 июня 2015 года с 1 октября по 1 мая с 7:30 до 20:00 вводится ограничение въезда в город Баку грузовых автомобилей максимальной массой свыше 5 тонн, передает Day.Az.

Однако в связи с началом нового учебного года 16 сентября на территории столицы, особенно на въездных и выездных участках города с 8:00 до 10:00, ожидается возрастание интенсивности движения транспортных средств.

Учитывая вышеизложенное, ГДП просит водителей в указанные часы использовать как можно меньше грузовые автомобили: "Мы надеемся, что наши водители будут подходить к нашему обращению с пониманием, чтобы избежать интенсивности транспорта в столице, обеспечить удобное и бесперебойное движение других участников движения, и в первый учебный день не создадут детям трудности на дорогах".

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