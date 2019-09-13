В учебном центре "Гарахейбат" в рамках Концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО проведены оценочные учения НАТО второго уровня разведывательной роты КОВ и первого уровня пары вертолетов Ми-17 Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджанской Армии, заявленных в Объединение совместных сил КОВ НАТО.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, оценка разведывательной роты армии Азербайджана была проведена Многонациональной оценочной группой, за которой наблюдала Группа наблюдателей командования сухопутных войск НАТО, передает Day.Az.

Оценка пары вертолетов Ми-17 ВВС Азербайджана была проведена представителями Командования ВВС НАТО.

Целью учений является проверка совместимости боеготовности, действий и оснащения подразделений, заявленных в Объединение совместных сил, со стандартами НАТО.

Отметим, что на этих учениях в рамках КОВ азербайджанская армия впервые продемонстрировала практическое выполнение совместных действий подразделениями Сухопутных войск и ВВС в ходе проведения операций.

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