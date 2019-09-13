В Каспийском море произошло землетрясение.

Как сообщает в субботу АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, в 19:12 по местному времени в море были зарегистрированы тектонические толчки магнитудой 3.8, передает Day.Az.

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