В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром и вечером местами возможен дождь, умеренный южный ветер. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-20, днем - 24-27, в Баку ночью - 16-18, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 55-65 процентов.

В районах преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных местах ожидаются грозовые дожди, местами возможны ливни. Утром местами туман. Западный ветер временами будет усиливаться в некоторых местностях.

Ночью 13-17, днем 24-29, в горах ночью 5-10, днем 10-15 градусов тепла.

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