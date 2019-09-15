Обнародован прогноз погоды на территории Азербайджана на 16 сентября.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, передает Day.Az .

Утром местами будет пасмурно, в некоторых местах ожидаются дожди. Прогнозируется порывистый северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-20, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 25-27. Атмосферное давление - 761 мм, относительная влажность 65-75 процентов.

В регионах Азербайджана пройдут грозы, ожидаются дожди, местами ливневого характера, есть вероятность выпадения града. Утром в некоторых местах ожидается туман. Западный ветер, в некоторых местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 13-18, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 6-11, днем 13-18 градусов тепла.

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