В Баку водитель такси переехал пожилого мужчину.

Как передает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az, такси сбило пожилого мужчину при попытке перейти через пешеходный переход.

В результате аварии, пешеход скончался на месте происшествия.

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