https://news.day.az/society/1156536.html В Баку такси переехало пожилого мужчину - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
В Баку такси переехало пожилого мужчину - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
В Баку водитель такси переехал пожилого мужчину.
Как передает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az, такси сбило пожилого мужчину при попытке перейти через пешеходный переход.
В результате аварии, пешеход скончался на месте происшествия.
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