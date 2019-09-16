Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-22, днем - 26-29, в Баку ночью - 20-22, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 50-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, вечером в некоторых горных районах ожидаются грозовые дожди. Утром местами туман. Порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 26-31, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Преобладание слабых ветров и комфортная температура на Абшеронском полуострове, в основном, благоприятствующая метеозависимым людям.

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