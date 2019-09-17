https://news.day.az/society/1156868.html Жуткие кадры смертельного ДТП в Аляте - ВИДЕО
Жуткие кадры смертельного ДТП в Аляте - ВИДЕО
Жуткая авария на мосту в поселке Алят попала на камеру.
Как передает Avtosfer.az, случай произошел несколько месяцев назад.
Водитель автомобиля марки Mercedes остановился на проезжей части и разговаривал с продавцом зайцев. В этот момент Mercedes был сбит ехавшим сзади КамАЗом.
В результате аварии погибли два человека. Водитель КамАЗа заявил, что задумался и поздно увидел Mercedes, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
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