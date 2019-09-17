Считаем целесообразным принятие отдельного законопроекта регулирующего вопросы оплаты услуг по образованию. Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе заседания комитета науки и образования Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал председатель комитета Иса Габиббейли.

По словам Габиббейли, большинство обращений, поступивших в комитет, были связаны с оплатой за обучение. В связи с этим, одним из важных вопросов, вынесенных на повестку дня, является подготовка законопроекта "Об образовательных кредитах".

"Считаем необходимым разработку отдельного законопроекта регулирующего вопросы оплаты услуг по образованию. После завершения работ над законопроектом "О высшем образовании" будет подготовлен закон "Об образовательных кредитах". Мы уже ведем соответствующие переговоры с министерством образования и другими министерствами. Минобразования уже подготовило и представило минфину свои предложения в этом направлении", - сказал председатель комитета.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!