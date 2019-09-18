Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, юго-западный ветер вечером сменится временами усиливающимся северо-западным ветром. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-21, днем - 27-31, в Баку ночью - 19-21, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозовые дожди. Утром местами туман. Порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью 18-23, днем 30-35, в горах ночью 10-15, днем 21-26 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове временами ожидается усиление южного ветра, что может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

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