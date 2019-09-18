https://news.day.az/society/1157549.html В Азербайджане перевернулся "BMW X-5", погибла певица
По факту проводится расследование.
В Азербайджане перевернулся "BMW X-5", погибла певица
В Геранбойском районе перевернулся автомобиль марки "BMW X-5".
Как передает Day.Az со ссылкой на BAKU.WS, инцидент произошел в селе Гызылгаджылы.
Согласно предварительной информации, в ДТП погибла женщина по имени Гюнель. Отмечается, что она была певицей.
Пассажир Турал Абдуллаев получил тяжелые травмы и доставлен в Геранбойскую центральную больницу.
По факту проводится расследование.
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