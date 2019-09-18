В Геранбойском районе перевернулся автомобиль марки "BMW X-5".

Как передает Day.Az со ссылкой на BAKU.WS, инцидент произошел в селе Гызылгаджылы.

Согласно предварительной информации, в ДТП погибла женщина по имени Гюнель. Отмечается, что она была певицей.

Пассажир Турал Абдуллаев получил тяжелые травмы и доставлен в Геранбойскую центральную больницу.

По факту проводится расследование.



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