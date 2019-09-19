Появилось видео с места тяжелого ДТП в Губе, в результате которого два человека скончались, а двое получили тяжелые травмы.

На кадрах, полученных региональным корреспондентом Oxu.Az, видно, что автомобиль марки УАЗ, везший сотрудников ОАО "Азеришыг", упал в овраг на территории села Сохуб Губинского района, передает Day.Az.

Автомобиль сильно деформирован.

В результате аварии погибли жители Сумгайыта Захид Гурбанов 1958 года рождения и Намик Рустамов 1991 года рождения, а Салех Абдуллаев 1992 года рождения и Илькин Расулов 1984 года рождения получили тяжелые травмы.

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