В Бинагадинском районе столкнулись два автомобиля.

В поселке Баладжары 30-летний Наджафов Ализамин Аляддин оглу похитил автомобиль марки "ВАЗ 2107", принадлежащий его знакомому, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Двигаясь на высокой скорости по Бинагадинскому шоссе, он врезался в автомобиль "ВАЗ 2106", управляемый 40-летним Магеррамовым Шукуром Хагверди оглу. Оба водителя были доставлены в Городскую клиническую больницу №1.

Автомобили подверглись деформации. В результате столкновения в бензобаке автомобиля образовалась трещина, сквозь которую бензин вытек на проезжую часть.

На территорию были привлечены сотрудники Бинагадинского РУП.

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