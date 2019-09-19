В Баку похитивший автомобиль мужчина попал в аварию - ВИДЕО
В Бинагадинском районе столкнулись два автомобиля.
В поселке Баладжары 30-летний Наджафов Ализамин Аляддин оглу похитил автомобиль марки "ВАЗ 2107", принадлежащий его знакомому, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Двигаясь на высокой скорости по Бинагадинскому шоссе, он врезался в автомобиль "ВАЗ 2106", управляемый 40-летним Магеррамовым Шукуром Хагверди оглу. Оба водителя были доставлены в Городскую клиническую больницу №1.
Автомобили подверглись деформации. В результате столкновения в бензобаке автомобиля образовалась трещина, сквозь которую бензин вытек на проезжую часть.
На территорию были привлечены сотрудники Бинагадинского РУП.
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