Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится южным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-22, днем - 25-29 градусов тепла, в Баку ночью - 19-21, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 763 до 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75, днем 50-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются грозовые дожди, местами возможны ливни. Утром местами туман, западный ветер местами усилится.

Ночью 17-22, днем 29-34, в горах 9-14, днем 18-23 градуса тепла.

Слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут относительно благоприятны для метеозависимых людей.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!