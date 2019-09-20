Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых местах возможны дожди, утром туман, в течение дня - сильный северо-западный ветер. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20, в первой половине дня - 21-25, вечером - около 17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 60-70 процентов.

В Азербайджане, начиная с северных и восточных районов, местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных местах ливни, возможен град, на высокогорных территориях - мокрый снег и снег. Утром местами туман. Западный ветер местами будет сильным.

Температура воздуха ночью - 16-21, днем - 26-31, в горах ночью - 9-14, днем - 15-20 градусов тепла.

С завтрашнего дня и до утра воскресенья погода на Абшеронском полуострове будет меняться, на фоне сильного северного ветра ожидается заметное снижение температуры воздуха.

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