Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, ночью в некоторых местах полуострова интенсивного характера, молнии и грозы. Сильный северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az .

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 13-16, днем - 18-21 градус тепла, в Баку ночью 14-16 градусов, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, местами интенсивного характера, на горных территориях - мокрый снег, снег. Днем в основном без осадков. Утром местами туман. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью - 15-18, днем - 22-27 градусов тепла, в горах ночью 3-7, днем - 7-11 градусов тепла.

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