https://news.day.az/society/1158648.html В Баку девушке стало плохо за рулем движущегося автомобиля
В Баку спасли девушку-водителя, которой внезапно стало плохо.
В Баку девушке стало плохо за рулем движущегося автомобиля
В Баку спасли девушку-водителя, которой внезапно стало плохо.
Как передает Day.Az со ссылкой на Baku.ws, инцидент произошел недалеко от станции метро "Ахмедлы".
Как сообщили Baku.ws очевидцы происшествия, состояние девушки резко ухудшилось за рулем. На помощь к ней поспешили сотрудники пост-патрульной службы и прохожие.
Полицейским удалось остановить движущийся автомобиль и помочь девушке выбраться из кабины.
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