Сильный ветер повалил дерево в поселке Гобустан Гарадагского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Азеригаз", дерево диаметром 108 мм повредило газовую линию. В результате 120 абонентов остались без газа.

"Азеригаз" принимает соответствующие меры для восстановления газоснабжения абонентов.

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