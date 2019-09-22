https://news.day.az/society/1158673.html "Азеригаз" решает проблемы с восстановлением газоснабжения в Гобустане - ФОТО
"Азеригаз" решает проблемы с восстановлением газоснабжения в Гобустане - ФОТО
Сильный ветер повалил дерево в поселке Гобустан Гарадагского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Азеригаз", дерево диаметром 108 мм повредило газовую линию. В результате 120 абонентов остались без газа.
"Азеригаз" принимает соответствующие меры для восстановления газоснабжения абонентов.
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