Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых местах возможны кратковременные дожди, северо-западный ветер днем сменится южным. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-18, днем - 23-27, в Баку ночью 15-17, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в ряде восточных районов ожидаются дожди. Ночью и утром местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 10-15, днем 23-28, в горах ночью 5-9, днем 13-18 градусов тепла.

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