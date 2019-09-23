Талантливый фотограф и видеограф Вахид Гасанов на своей странице в Instagram делится волшебными работами, снятыми во время путешествий по Азербайджану.

Day.Az не раз представлял снятые им фотографии и видео, которые раскрывают всю красоту Родины, показывая природу регионов страны в разные сезоны и время суток.

Одним из таких ярких видео, демонстрирующих необычную красоту азербайджанской природы, стала снятая на грязевых вулканах в Гобустане работа. Маленькие кратеры, расщепленная текстура земли, пепельный цвет грязи - ощущение, что вы на Луне.

Отметим, что в Азербайджане действует более 300 из 700 грязевых вулканов. Грязевые вулканы по происхождению связаны с нефтегазовыми месторождениями. На участках грязевых вулканов обнаружены богатые месторождения газоконденсата и нефти. Самые известные и посещаемые грязевые вулканы находятся рядом с городом Гобустан.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!