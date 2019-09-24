https://news.day.az/society/1159203.html Кадры изнутри уникального "Dəniz Mall" на бакинском бульваре - ВИДЕО
В Баку планируется открытие нового торгового центра.
Кадры изнутри уникального "Dəniz Mall" на бакинском бульваре - ВИДЕО
В Баку планируется открытие нового торгового центра.
Как передает BAKU.WS, "Dəniz Mall" располагается на Приморском бульваре. Сдача торгового центра в эксплуатацию запланирована на конец 2019 года, передает Day.Az.
Экстерьер торгового центра спроектирован дизайнером из Лондона Чапманом Тейлором и сделан в виде восьмиконечной звезды, отражающей звезду на флаге Азербайджана.
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